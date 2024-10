"Via libera del Senato": Carlo Calenda va a processo, ecco chi ha votato "sì" (Di martedì 29 ottobre 2024) L'aula del Senato ha dato l'ok all'autorizzazione a procedere, per sindacabilità, nei confronti di Carlo Calenda: il leader di Azione andrà quindi a processo per diffamazione aggravata dopo essere stato querelato da Clemente Mastella per un tweet in cui, secondo l'ex ministro della Giustizia, Calenda l'ha associato alla mafia. A favore della richiesta, i gruppi di centrosinistra per un totale di 54 voti mentre il centrodestra si è astenuto con 85 voti. Nessun voto contrario. Il voto dell'Aula ha confermato il voto della Giunta delle elezioni e immunità dell'1 ottobre scorso, anche negli schieramenti tra maggioranza e opposizioni. Con l'unica differenza del voto di Avs, che in quella occasione era assente. Liberoquotidiano.it - "Via libera del Senato": Carlo Calenda va a processo, ecco chi ha votato "sì" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) L'aula delha dato l'ok all'autorizzazione a procedere, per sindacabilità, nei confronti di: il leader di Azione andrà quindi aper diffamazione aggravata dopo essere stato querelato da Clemente Mastella per un tweet in cui, secondo l'ex ministro della Giustizia,l'ha associato alla mafia. A favore della richiesta, i gruppi di centrosinistra per un totale di 54 voti mentre il centrodestra si è astenuto con 85 voti. Nessun voto contrario. Il voto dell'Aula ha confermato il voto della Giunta delle elezioni e immunità dell'1 ottobre scorso, anche negli schieramenti tra maggioranza e opposizioni. Con l'unica differenza del voto di Avs, che in quella occasione era assente.

Il Senato della Repubblica, facendo seguito alla decisione già assunta nella stessa direzione dalla Giunta delle Autorizzazioni, ha votato per il via libera al processo contro Carlo Calenda che era st ...

Via libera in Aula, al Senato, con 54 voti a favore e 85 astenuti, alla relazione della Giunta per le Elezioni e le Immunità sul caso ...

Domani incontro tra il Guardasigilli e le due commissioni Giustizia di Camera e Senato. Forza Italia rilancia le regole sui criteri di priorità dell’azione ...

Con il via libera del Senato, la "gestazione per altri" diventa di fatto un ... italiana», rivolta al senatore di Fdi, Luca De Carlo. «I miei organi sono miei e ne faccio quello che voglio», insiste ...