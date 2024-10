Quotidiano.net - "Venite, un ragazzo picchia una ragazza". La telefonata al 112 del testimone al balcone

(Di martedì 29 ottobre 2024) "Salve, chiamo da Vigonovo e daldi casa ho appena assistito a una scena di uncheva una, però se ne stanno andando in questo momento, è una Grande Punto mi sembra, non riesco a capire. Sono saliti in macchina e se ne sono andati". È la trascrizione dellaal 112 – rispose la centrale di Chioggia – con la quale la sera dell’11 novembre, alle 23.18, un residente di Vigonovo diede il primo l’allarme sull’aggressione che Giulia Cechettin aveva subito da Filippo Turetta. L’audio della chiamata è stato mandato in onda ieri sera a ‘Pomeriggio Cinque’ su Canale5.