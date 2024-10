Va a prendere il figlio a scuola e si schianta contro i tavolini: choc in Australia, un bimbo morto e 4 feriti (Di martedì 29 ottobre 2024) Una madre che andava a prendere il figlio a scuola si è schiantata con l'auto contro la recinzione a Melbourne, in Australia, martedì, ferendo mortalmente un bambino e lasciandone altri quattro gravemente feriti. Si tratta della Auburn South Primary School: la donna avrebbe divelto la recinzione, colpendo l'area ricreativa esterna dove si trovavano dei tavolini e dei tendoni. Un bambino di 11 anni è stato portato in ospedale in condizioni gravissime ed è morto poco dopo, altri quattro sono rimasti feriti. Liberoquotidiano.it - Va a prendere il figlio a scuola e si schianta contro i tavolini: choc in Australia, un bimbo morto e 4 feriti Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Una madre che andava ailsi èta con l'autola recinzione a Melbourne, in, martedì, ferendo mortalmente un bambino e lasciandone altri quattro gravemente. Si tratta della Auburn South Primary School: la donna avrebbe divelto la recinzione, colpendo l'area ricreativa esterna dove si trovavano deie dei tendoni. Un bambino di 11 anni è stato portato in ospedale in condizioni gravissime ed èpoco dopo, altri quattro sono rimasti

