Torna l’incubo dei sacchi neri. Abbandoni alle Cascine di Tavola. Scarti tessili all’ingresso del parco

(Di martedì 29 ottobre 2024) E dove se non nelmonumentale e in un’area naturale protetta come quella dellediper smaltire illegalmentedi produzione tessile. Oltre una decina iavvistati e fotografati da un lettore che si è imbattuto nel brutto spettacolo all’entrata delin via del Crocifisso. Un fenomeno che Prato e la sua provincia conoscono bene e che adesso deturpa di nuovo strade, aree industriali ma soprattutto gioielli come ledi. Un fenomeno chein modo ciclico e contro il quale amministrazione comunale, polizia municipale e polizia provinciale insieme a Alia cercano di fare fronte con controlli, fototrappole e sanzioni oltre all’ultimo innovativo servizio di recupero a chiamata grazie ad Aliapp entro 48 ore dalla segnalazione dei