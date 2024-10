Biccy.it - Tommaso raggiungerà Maica al Gran Hermano, Alfonso Signorini: “Mandiamolo in Spagna”

(Di martedì 29 ottobre 2024)Franchi nel corso dell’ultima puntata delde Fratello ha scoperto la verità suBenedicto e della sua permanenza al. La puntata è stata molto esaustiva e il bel toscano è stato messo davanti a tutti i video diin cui dichiara di essersi presa una cotta per lui e che non vede l’ora di rivederlo. In un secondo momento gli è stata data la possibilità di inviarle un messaggio enon se l’è fatto ripetere due volte. “Ciao. Mi è dispiaciuto tanto non poterti salutare. Mi piacerebbe vederti un’altra volta perché l’ultima volta che ci siamo visti eravamo in sauna e non abbiamo potuto salutarti come avremmo voluto. Sei una ragazza fantastica. Questi due giorni che sei stata in Casa per me è stato molto emozionante, grazie per tutto“.