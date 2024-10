Tom Cruise | le riprese del prossimo film inizieranno a breve

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Tom: ledelIlprogetto cinematografico di Tomentrerà presto in produzione. Dopo la sua recente apparizione alla Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi del 2024, la star di Mission: Impossible sarà il protagonista delsenza titolo di Alejandro G. Iñárritu. Sebbene non sia ancora stata annunciata una data precisa, Variety ha riportato che ilpotrebbe iniziare il mesenel Regno Unito. Mentre poco è stato reso noto riguardo alla trama del, questoè stato annunciato nel febbraio 2024. Come la trama misteriosa, anche i dettagli sul ruolo dinon sono ancora noti.