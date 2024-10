The Substance: 10 curiosità sul film body horror femminista (Di martedì 29 ottobre 2024) Dalle sfide trasformative di Demi Moore alla «mutazione» protesica di Margaret Qualley. Ecco le cose che non sapevate sul film di Coralie Fargeat. Vanityfair.it - The Substance: 10 curiosità sul film body horror femminista Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Dalle sfide trasformative di Demi Moore alla «mutazione» protesica di Margaret Qualley. Ecco le cose che non sapevate suldi Coralie Fargeat.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

The Substance : 5 film per prepararsi alla visione dell’horror con Demi Moore

(Movieplayer.it)

The Substance, l'atteso thriller di Coralie Fargeat, recupera temi ed elementi di altri grandi film: dal lato oscuro della celebrità allo sdoppiamento dell'individuo fino alle declinazioni del body horror. È un film profondamente radicato nel ...

Mister Movie | Il film horror-corporeo di Demi Moore - The Substance - arriva in streaming in tempo per Halloween

(Mistermovie.it)

Grazie a MisterMovie.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: The Substance: Il film horror dell’anno arriva in streaming ad Halloween The Substance, diretto da Coralie Fargeat, è senza dubbio uno dei film più discussi del 2023. Dopo aver ...

The Substance, la spiegazione del finale: fino a che punto Demi Moore si spingerà per la giovinezza e la bellezza?

(cinefilos.it)

La spiegazione del finale del film The Substance di Coralie Fargeat, uno dei film horror più ambiziosi del 2024 ...

The Substance: 5 film per prepararsi alla visione dell’horror con Demi Moore

(movieplayer.it)

The Substance, l'atteso thriller di Coralie Fargeat, recupera temi ed elementi di altri grandi film: dal lato oscuro della celebrità allo sdoppiamento dell'individuo fino alle declinazioni del body ho ...

“The Substance”: il film con Demi Moore in uscita questa settimana

(105.net)

Il film da non perdere questa settimana è The Substance, l’ultimo lavoro di Coralie Fargeat che unisce body horror e critica sociale. La trama si sviluppa attorno a una misteriosa sostanza illegale ch ...

10 film da vedere prima di The Substance

(badtaste.it)

The Substance promette di essere uno degli horror dell’anno: ecco 10 film da vedere per ingannare l’attesa della sua uscita ...