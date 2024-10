Tebas sul Pallone d’Oro: «Il vittimismo del Real Madrid è inutile ed esagerato» (Di martedì 29 ottobre 2024) Il Presidente della Liga Javier Tebas Medrano ha commentato in modo amaro il boicottaggio del Real Madrid per la cerimonia del Pallone d’Oro. La squadra madrilena si è rifiutata di partecipare, riferendo che pensava che nessuno dei suoi calciatori uomini sarebbe stato premiato. Leggi anche: Pallone d’Oro, il Real Madrid diserta: “loro e Uefa non ci rispettano, non andiamo dove non ci rispettano” Ecco lo sfogo di Tebas riguardo la scelta e l’atteggiamento adottato dal club spagnolo nei confronti della celebrazione: «Sono un tifoso del Real. I valori più importanti di questo club erano essere un gentiluomini e stringere la mano quando si perde. Credo che il Real Madrid abbia perso questo spirito un po’ di tempo fa. Avrebbero dovuto andare alla cerimonia e non mettere in discussione il sistema di France Football, che è trasparente, con 100 giornalisti che votano. Ilnapolista.it - Tebas sul Pallone d’Oro: «Il vittimismo del Real Madrid è inutile ed esagerato» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Il Presidente della Liga JavierMedrano ha commentato in modo amaro il boicottaggio delper la cerimonia del. La squadra madrilena si è rifiutata di partecipare, riferendo che pensava che nessuno dei suoi calciatori uomini sarebbe stato premiato. Leggi anche:, ildiserta: “loro e Uefa non ci rispettano, non andiamo dove non ci rispettano” Ecco lo sfogo diriguardo la scelta e l’atteggiamento adottato dal club spagnolo nei confronti della celebrazione: «Sono un tifoso del. I valori più importanti di questo club erano essere un gentiluomini e stringere la mano quando si perde. Credo che ilabbia perso questo spirito un po’ di tempo fa. Avrebbero dovuto andare alla cerimonia e non mettere in discussione il sistema di France Football, che è trasparente, con 100 giornalisti che votano.

