Tante candele alle finestre. Per non dimenticare il disastro dell’alluvione (Di martedì 29 ottobre 2024) Montale (Pistoia), 29 ottobre 2024 – candele alle finestre e un ritrovo al campetto di calcio. Così i residenti di via Alfieri ricorderanno, la sera di questo sabato, 2 novembre, l’alluvione di un anno fa, quando si ruppe l’argine dell’Agna. Sarà un modo per ricordare le sofferenze di Tante famiglie, ma anche la morte di una donna anziana, che fu colpita quella notte da un malore cardiaco nella propria casa, mentre tutta la zona era sotto l’acqua. Le famiglie di via Alfieri intendono ringraziare i tanti, specialmente i volontari, che si impegnarono per dare una mano e i cittadini e le associazioni che hanno dato aiuti concreti. Ma vogliono anche lanciare un forte richiamo sulle cose ancora da fare, che sono Tante. Perché in questa zona di Montale a ogni allerta arancione la gente ha paura che la tragedia si ripeta. Lanazione.it - Tante candele alle finestre. Per non dimenticare il disastro dell’alluvione Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Montale (Pistoia), 29 ottobre 2024 –e un ritrovo al campetto di calcio. Così i residenti di via Alfieri ricorderanno, la sera di questo sabato, 2 novembre, l’alluvione di un anno fa, quando si ruppe l’argine dell’Agna. Sarà un modo per ricordare le sofferenze difamiglie, ma anche la morte di una donna anziana, che fu colpita quella notte da un malore cardiaco nella propria casa, mentre tutta la zona era sotto l’acqua. Le famiglie di via Alfieri intendono ringraziare i tanti, specialmente i volontari, che si impegnarono per dare una mano e i cittadini e le associazioni che hanno dato aiuti concreti. Ma vogliono anche lanciare un forte richiamo sulle cose ancora da fare, che sono. Perché in questa zona di Montale a ognirta arancione la gente ha paura che la tragedia si ripeta.

