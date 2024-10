Sul balcone per sfuggire alle fiamme: due donne ed una bimba piccola salvate dai Vigili del Fuoco in provincia di Latina (Di martedì 29 ottobre 2024) Paura questa mattina a Minturno dove un incendio ha devastato una palazzina di tre piani, mettendo in pericolo i residenti. Due adulti e una bambina sono stati messi in salvo dai Carabinieri di Scauri e dai Vigili del Fuoco dopo essere rimasti bloccati sul balcone per sfuggire alle fiamme. Incendio improvviso: attimi di panico per i residenti L’incendio è scoppiato improvvisamente in uno degli appartamenti del palazzo residenziale, creando momenti di vero terrore per i residenti. L’allarme è stato lanciato da uno dei presenti che, accortosi delle fiamme, ha immediatamente contattato il 112, attivando così l’intervento della squadra dei Carabinieri di Scauri e dei Vigili del Fuoco. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di martedì 29 ottobre 2024) Paura questa mattina a Minturno dove un incendio ha devastato una palazzina di tre piani, mettendo in pericolo i residenti. Due adulti e una bambina sono stati messi in salvo dai Carabinieri di Scauri e daideldopo essere rimasti bloccati sulper. Incendio improvviso: attimi di panico per i residenti L’incendio è scoppiato improvvisamente in uno degli appartamenti del palazzo residenziale, creando momenti di vero terrore per i residenti. L’allarme è stato lanciato da uno dei presenti che, accortosi delle, ha immediatamente contattato il 112, attivando così l’intervento della squadra dei Carabinieri di Scauri e deidel

