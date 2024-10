Studente morto in alternanza scuola-lavoro, condannati tutor aziendale e operaio (Di martedì 29 ottobre 2024) Per la morte di Lorenzo Parelli, lo Studente di 18 anni morto in alternanza scuola-lavoro il 21 gennaio 2022, il Gup di Udine ha emesso sentenze di condanna per omicidio colposo, con l'aggravante della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. L'articolo Studente morto in alternanza scuola-lavoro, condannati tutor aziendale e operaio . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Per la morte di Lorenzo Parelli, lodi 18 anniinil 21 gennaio 2022, il Gup di Udine ha emesso sentenze di condanna per omicidio colposo, con l'aggravante della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul. L'articoloin

La tragedia nel gennaio 2022 scosse l'Italia. Il ragazzo aveva 18 anni ed era all'ultimo giorno dell'alternanza scuola-lavoro ...

La tragedia nel gennaio del 2022. Il giovane era al suo ultimo giorno di alternanza scuola-lavoro. Il messaggio capo dello Stato, Mattarella. Le parole del presidente di Confindustria, Orsini: “Svilup ...

In udienza chiesti 3 anni e 4 mesi per Claudio Morandini, l'operaio che lavorava insieme al 18enne in stage il 21 gennaio 2022, e 2 anni per Emanuele De ...

Lorenzo Parelli è morto durante lo stage: era uno studente, stava imparando un mestiere e ha trovato la morte a soli 18 anni. Era il suo ultimo giorno di tirocinio quando il ...