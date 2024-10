Thesocialpost.it - Sondaggi Porta a Porta, Meloni sempre più su. Crollano Pd e 5 Stelle

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Giorgiaesulta, Conte e Schlein si leccano le ferite. E Grillo se la ride. Potremmo sintetizzare così il momento politico italiano, come conferma anche l’ultimoo mostrato a. Il centrosinistra, dopo la sconfitta in Liguria, deve fare i conti con nuovi segnali di debolezza, mentre Fratelli d’Italia continua a guadagnare consensi. Secondo il recenteo di Euromedia Research, infatti, il partito di Giorgiasupera il 30%, posizionandosi al 30,4%, con un incremento dello 0,4% in una settimana. Il centrosinistra in difficoltà: PD in calo, M5S sotto pressione Il Partito Democratico, principale forza dell’opposizione, scende al 22,8%, perdendo lo 0,4%. La leadership di Elly Schlein non sembra convincere pienamente gli elettori, che inviano un segnale negativo sul progetto di un “campo largo” che fatica a concretizzarsi.