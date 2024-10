Sinodo, dal 15 al 17 novembre l’assemblea sinodale per la Chiesa italiana (Di martedì 29 ottobre 2024) Dal 15 al 17 novembre si terrà a Roma la prima assemblea sinodale delle chiese in Italia, una delle tappe della “fase profetica”, ultimo tratto del cammino sinodale nazionale. Servizio di Giorgia Bresciani Sinodo, dal 15 al 17 novembre l’assemblea sinodale per la Chiesa italiana TG2000. Tv2000.it - Sinodo, dal 15 al 17 novembre l’assemblea sinodale per la Chiesa italiana Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Dal 15 al 17si terrà a Roma la prima assembleadelle chiese in Italia, una delle tappe della “fase profetica”, ultimo tratto del camminonazionale. Servizio di Giorgia Bresciani, dal 15 al 17per laTG2000.

