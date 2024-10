Oasport.it - Sci alpino, la World Cup Starting List del gigante femminile: Brignone in testa, Goggia fuori dalle 15

(Di martedì 29 ottobre 2024) Al termine dello slalomdi Soelden è stata rilasciata laCupche verrà utilizzata per definire l’ordine di partenza della prossima gara della specialità, prevista per il 30 novembre a Killington, negli Stati Uniti. Al comando c’è Federica, vittoriosa a Soelden, che ovviamente partirà nel primo gruppo anche in futuro, dato che è abissale il margine dell’azzurra sull’atleta attualmente all’ottavo posto: l’azzurra guida con 782 punti davanti all’elvetica Lara Gut-Behrami, non partita a Soelden, seconda a quota 701.