Schlein | In Liguria mancato un gol a porta vuota La sinistra si sfalda all’appuntamento più importante

(Di martedì 29 ottobre 2024) La sconfitta della coalizione alle recenti elezioni regionali inha è stato un durissimo colpo per la, e in particolare per Elly. Secondo un retroscena del Corriere della Sera, la segretaria del Pd avrebbe commentato il risultato come “un gol a“. Le parole diriflettono il senso di un’opportunità persa, dato che il partito, pur guadagnando consensi, ha finito per perdere contro il sindaco uscente di centrodestra Marco Bucci, che ha prevalso su Orlando con un margine risicato. La competizione, vissuta fino all’ultimo voto, si è conclusa con un risultato di 48,8% per Bucci contro il 47,3% per Orlando. Un margine sottile che aumenta la frustrazione per il“campo largo” a causa delle liti fra Giuseppe Conte e Matteo Renzi.