Roma a 14 anni mangia un dolce e muore | Era allergica alle arachidi

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di martedì 29 ottobre 2024) Una ragazzina inglese di 14è morta ieri adopo averto unin un ristorante. La 14enne è stata vittima di uno shock anafilattico: erama nel dessert c’erano residui di frutta secca. La procura ha aperto un’indagine per omicidio colposo, affidata al pubblico ministero Mario Dovinola. La famiglia aveva pranzato nel quartiere Gianicolense. Poi lei ha cominciato a manifestare segni di malessere. È stata trasportata in ospedale dove è deceduta. Il padre ha avuto uno shock e ora è ricoverato per angina. L’autopsia chiarirà i motivi del decesso. I magistrati dovranno poi capire se la famiglia ha comunicato l’rgia della ragazzina e se i camerieri abbiano fatto qualche errore di comunicazione. L'articolo, a 14un: «Era» proviene da Open.