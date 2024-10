Riuscirà la principessa Ellian a spezzare l'incantesimo che ha trasformato i suoi genitori in due buffi mostri? Una coloratissima fiaba musicale, diretta da Vicky Jenson, co-regista di "Shrek", in arrivo il 22 novembre su Netflix (Di martedì 29 ottobre 2024) Riuscirà la giovanissima Ellian, principessa di Lumbria, a spezzare l’incantesimo che ha trasformato i suoi genitori in due (buffi) mostri? Il nuovo film di animazione Spellbound – L’incantesimo, su Netflix dal 22 novembre, racconta la sua coraggiosa impresa, «attraverso boschi, castelli e la foresta oscura dell’oscurità eterna», come spiega il trailer ufficiale. Diretto da Vicky Jenson, co-regista di Shrek, che regala alle avventure di Ellian abbondanti dosi di ironia, il film vanta un ottimo cast vocale anche nella versione italiana. Ellian tra i mostri che sono i suoi genitori parla con il fidato amico Flink in una scena del film di animazione “Spellbound – L’incantesimo”, dal 22 ottobre su Netflix. Iodonna.it - Riuscirà la principessa Ellian a spezzare l'incantesimo che ha trasformato i suoi genitori in due buffi mostri? Una coloratissima fiaba musicale, diretta da Vicky Jenson, co-regista di "Shrek", in arrivo il 22 novembre su Netflix Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di martedì 29 ottobre 2024)la giovanissimadi Lumbria, al’che hain due (? Il nuovo film di animazione Spellbound – L’, sudal 22, racconta la sua coraggiosa impresa, «attraverso boschi, castelli e la foresta oscura dell’oscurità eterna», come spiega il trailer ufficiale. Diretto da, co-di, che regala alle avventure diabbondanti dosi di ironia, il film vanta un ottimo cast vocale anche nella versione italiana.tra iche sono iparla con il fidato amico Flink in una scena del film di animazione “Spellbound – L’”, dal 22 ottobre su

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Spellbound-L'incantesimo il teaser, dal 22 novembre; Leggi >>>

Finta principessa ospita un uomo e lo deruba, ora a processo

(rainews.it)

A 73 anni si faceva chiamare Vittoria Caracciolo di Altavilla con il titolo nobiliare «principessa». La signora — che ha tutto un altro nome e non appartiene a nessuna casata di nobili origini ...

Principessa Mononoke streaming

(comingsoon.it)

Scopri dove vedere Principessa Mononoke in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di Principessa Mononoke in gratis con pubblicità, abbonamento, noleggio ...

Barbie: La principessa e la popstar streaming

(comingsoon.it)

Scopri dove vedere Barbie: La principessa e la popstar in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di Barbie: La principessa e la popstar in gratis con ...

Sport in lutto. Addio a Lea Pericoli, la principessa del tennis italiano

(avvenire.it)

Salutiamo per sempre la principessa dei “gesti bianchi”, e per la prima volta siamo costretti a dire anche la sua età: a 89 anni se ne va Lea Pericoli. E’ stata nostra “Lady tennis ...