Calciomercato.it - Ritorno in Italia, Mancini non dice no: “Bellissime cose”

(Di martedì 29 ottobre 2024) Robertoha ricevuto il Tapiro d’Oro e ha parlato dell’addio all’Arabia Saudita e di un eventualein Nazionale Soltanto quattordici mesi è durata l’esperienza di Robertosulla panchina della Nazionale dell’Arabia Saudita. Dopo le dimissioni da ct dell’, il tecnico jesino aveva firmato un ricco contratto con la federcalcio saudita, ma nelle scorse settimane è arrivata la separazione.innonno: “” (Screen) – Calciomercato.itUn addio frutto dei cattivi risultati e di un rapporto non idilliaco che si era instaurato con l’ambiente. Nei 18 incontri ufficiali in cui ha guidato l’Arabia Saudita non si sono visti quei progressi sperati e il terzo posto nel girone di qualificazioni ai Mondiali 2026 (che significherebbe playoff e non qualificazione automatica) ha spinto verso la separazione.