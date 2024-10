Poste Italiane assume 19mila lavoratori, si cercano portalettere e figure di front end (Di martedì 29 ottobre 2024) C’è molto movimento in casa Poste Italiane con l’azienda che ha annunciato un nuovo piano di assunzioni che prevede l’inserimento di 19mila nuovi lavoratori entro la fine del 2028. A essere ricercati, per i 12.800 uffici postali collocati in tutte le aree del Paese, sono sia i classici portalettere, ma anche consulenti finanziari, project & construction engineers e figure di front end. Il calendario degli appuntamenti di selezione e delle date di scadenza per presentare la domanda è molto serrato, così come non è da escludere che presto l’azienda provvederà anche a pubblicare nuove offerte. Poste Italiane cerca portalettere La prima possibilità di carriera offerta da Poste Italiane è relativa ai portalettere, postini come avremmo detto una volta, con le assunzioni che interesseranno solo quattro specifiche sedi, ovvero Como, Lecco, Sondrio e Varese. Quifinanza.it - Poste Italiane assume 19mila lavoratori, si cercano portalettere e figure di front end Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di martedì 29 ottobre 2024) C’è molto movimento in casacon l’azienda che ha annunciato un nuovo piano di assunzioni che prevede l’inserimento dinuovientro la fine del 2028. A essere ricercati, per i 12.800 uffici postali collocati in tutte le aree del Paese, sono sia i classici, ma anche consulenti finanziari, project & construction engineers ediend. Il calendario degli appuntamenti di selezione e delle date di scadenza per presentare la domanda è molto serrato, così come non è da escludere che presto l’azienda provvederà anche a pubblicare nuove offerte.cercaLa prima possibilità di carriera offerta daè relativa ai, postini come avremmo detto una volta, con le assunzioni che interesseranno solo quattro specifiche sedi, ovvero Como, Lecco, Sondrio e Varese.

Poste Italiane si rinnova e cerca 19mila nuovi lavoratori entro la fine del 2028: offerte per portalettere, ma anche per altri ruoli.

Poste Italiane è a caccia di consulenti finanziari. Le nuove figure saranno responsabili della promozione e vendita diretta di prodotti finanziari e assicurativi, nonché della consulenza… Leggi ...

Poste Italiane rilancia sull'occupazione ed entro il 2028, cioè entro i prossimi quattro anni, assumerà 19.000 nuovi lavoratori. Negli ultimi sette anni gli inserimenti effettuati dall'azienda – contr ...

Di seguito vi presentiamo tutte le posizioni aperte e vi spieghiamo come funzionano le assunzioni in Poste Italiane, come avvengono le selezioni, come prepararsi ai test, come candidarsi e come ...