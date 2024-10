Poste cerca portalettere con stipendi da 1.600€: come candidarsi subito (Di martedì 29 ottobre 2024) Poste Italiane ha aperto una nuova selezione per l’assunzione di portalettere da destinare in quattro delle migliaia di sedi presenti su tutto il territorio: i dettagli Nuove assunzioni Poste Italiane. L’azienda, fondata nel 1862 e attiva in numerosi settori, oltre a quello logistico – postale, ha pubblicato dei nuovi annunci all’interno della sezione “Lavora con Noi” sul proprio sito internet. Poste cerca portalettere con stipendi da 1.600€: come candidarsi subito (Foto da Ansa) – Notizie.comFra le figure ricercate, come si evince sul sito, anche portalettere da destinare in quattro determinate sedi dell’azienda, che ad oggi conta 12.800 uffici postali sparsi su tutto il territorio nazionale. L’assegnazione avverrà in base alle esigenze aziendali. Notizie.com - Poste cerca portalettere con stipendi da 1.600€: come candidarsi subito Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di martedì 29 ottobre 2024)Italiane ha aperto una nuova selezione per l’assunzione dida destinare in quattro delle migliaia di sedi presenti su tutto il territorio: i dettagli Nuove assunzioniItaliane. L’azienda, fondata nel 1862 e attiva in numerosi settori, oltre a quello logistico – postale, ha pubblicato dei nuovi annunci all’interno della sezione “Lavora con Noi” sul proprio sito internet.conda 1.(Foto da Ansa) – Notizie.comFra le figure rite,si evince sul sito, ancheda destinare in quattro determinate sedi dell’azienda, che ad oggi conta 12.800 uffici postali sparsi su tutto il territorio nazionale. L’assegnazione avverrà in base alle esigenze aziendali.

