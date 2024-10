Piano traffico autobus, riunione fiume: prioritaria la sicurezza degli studenti (Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI sindacati, come le autolinee, chiedono maggior sicurezza, Confindustria assicura i propri vettori: le aziende aderenti a Confindustria si posizioneranno in via Mustilli nonostante i problemi di sicurezza e nonostante il fatto che al momento i costi supplementari derivanti dai maggiori giri per la città non sono affatto coperti dalla Regione Campania. La stessa Confindustria ha però comunicato che domani parteciperà a una riunione a Napoli con il delegato ai Trasporti Luca Cascone. Anteprima24.it - Piano traffico autobus, riunione fiume: prioritaria la sicurezza degli studenti Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI sindacati, come le autolinee, chiedono maggior, Confindustria assicura i propri vettori: le aziende aderenti a Confindustria si posizioneranno in via Mustilli nonostante i problemi die nonostante il fatto che al momento i costi supplementari derivanti dai maggiori giri per la città non sono affatto coperti dalla Regione Campania. La stessa Confindustria ha però comunicato che domani parteciperà a unaa Napoli con il delegato ai Trasporti Luca Cascone.

