Percorre in bici per 141 volte il tratto Bonamorone-viale della Vittoria: Enrico Messina stabilisce il suo record in anticipo (Di martedì 29 ottobre 2024) Avrebbe dovuto tentare l’impresa il prossimo 17 novembre, ma alla fine non ha voluto attendere e si è lanciato in una sfida che lo ha portato a Percorrere una distanza che equivale esattamente alla scalata dell’Everest. Tutto in bicicletta, ad Agrigento, facendo avanti e indietro da Bonamorone al Agrigentonotizie.it - Percorre in bici per 141 volte il tratto Bonamorone-viale della Vittoria: Enrico Messina stabilisce il suo record in anticipo Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Avrebbe dovuto tentare l’impresa il prossimo 17 novembre, ma alla fine non ha voluto attendere e si è lanciato in una sfida che lo ha portato are una distanza che equivale esattamente alla scalata dell’Everest. Tutto incletta, ad Agrigento, facendo avanti e indietro daal

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:inperil tratto Bonamorone-viale della Vittoria: Enrico Messina stabilisce il suo record in anticipo; Giro d'Italia, la 10^ tappa da Pompei a Cusano Mutri: percorso e altimetria; Leggi >>>

Percorre in bici per 141 volte il tratto Bonamorone-viale della Vittoria: Enrico Messina stabilisce il suo record in anticipo

(agrigentonotizie.it)

Avrebbe dovuto compiere l’impresa il 17 novembre ma non ha voluto aspettare: la prova si chiama “Everesting” e, come il nome suggerisce, consiste in una scalata che equivale a raggiungere la vetta del ...

In bici da Bonamorone al viale della Vittoria per 141 volte: la sfida da record di Enrico Messina

(agrigentonotizie.it)

Enrico salirà in sella il prossimo 17 novembre percorrendo per 141 volte di fila la salita che va da Bonamorone al viale della Vittoria. Il segmento viene scelto con cura e precisione millimetrica, ...

Le migliori App per tracciare percorsi del 2024

(giardiniblog.it)

Le migliori app per tracciare statistiche dei percorsi a piedi e in bici Tenere traccia dei propri percorsi non serve solo per le escursioni ma anche per registrare i nostri progressi per esempio ...

Viaggi in bici: i 9 percorsi più spettacolari del mondo per chi ama il cicloturismo

(sportoutdoor24.it)

Se ami il cicloturismo e sogni l’avventura, ci sono 9 percorsi spettacolari dall’Italia al Sudafrica, dagli Usa al Tibet. I viaggi in bici si possono fare dappertutto ... Si può scegliere di ...