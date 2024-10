Padova, Mister Andreoletti: «Renate? Gara ricca di insidie. Davanti si sta bene» (Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo la Feralpisalò di due settimane fa è tempo di un altro scontro diretto all'Euganeo. Questa volta a fare visita alla capolista c'è il Renate, protagonista di un ottimo avvio di stagione ed ora in risacca di risultati negativi. Mister Andreoletti non si fida e vuole vedere il Padova visto nel Padovaoggi.it - Padova, Mister Andreoletti: «Renate? Gara ricca di insidie. Davanti si sta bene» Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo la Feralpisalò di due settimane fa è tempo di un altro scontro diretto all'Euganeo. Questa volta a fare visita alla capolista c'è il, protagonista di un ottimo avvio di stagione ed ora in risacca di risultati negativi.non si fida e vuole vedere ilvisto nel

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:

Padova, Mister Andreoletti: «Renate? Gara ricca di insidie. Davanti si sta bene»

(padovaoggi.it)

Con ancora negli occhi le prodezze di Bortolussi all'Albinoleffe Stadium, i biancoscudati tornano all'Euganeo per il turno infrasettimanale di campionato contro il Renate. Andreoletti in conferenza st ...

Albinoleffe-Padova, Andreoletti: “Vittoria di consapevolezza contro una squadra solida”

(padovasport.tv)

Al termine di Albinoleffe-Padova, l'analisi di mister Andreoletti: «Vittoria bellissima per tanti ... Difficile il recupero per la gara contro il Renate».

Padova, Andreoletti: "Farò mettere in spogliatoio foto abbraccio collettivo post gol"

(tuttoc.com)

Il Padova continua il suo percorso netto, andando a battere l'AlbinoLeffe a Zanica e rispondendo così al Vicenza, che resta sempre a -5. In sala stampa c'è la disamina di ...

Padova, mister Andreoletti: «Vittoria bellissima, i nostri tifosi hanno fatto tutta la differenza del mondo»

(padovaoggi.it)

Un altro successo in trasferta, il quinto lontano dall'Euganeo per il Padova capolista. Vicenza nuovamente ricacciato a +5 e mister Andreoletti può sorridere per i tre punti strappati in quel di Zanic ...