Movieplayer.it - Ninfa dormiente - I casi di Teresa Battaglia: la trama della seconda puntata, stasera su Rai 1

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Nuove piste si aprono per risolvere il mistero: cosa anticipa lade Idi2,su Rai 1 in prima serata. Con quasi 4 milioni di spettatori, e oltre il 22% di share, la primadi- Idi, ha conquistato la vittoria nella gara di ascolti del lunedì sera. La, in ondasu Rai 1, riuscirà a fare altrettanto? La risoluzione del caso, d'altronde, si avvicina, nonostante il percorso verso la verità sembri, a ogni indizio, sempre più lungo e tortuoso. Idi2: anticipazioni del 29 ottobre 2024 Il vecchio Emmanuel sembra scomparso nel nulla, ma la sua casa conserva i segni di quella che sembra essere