Napoli, preso Di Martino: arriva dal Benevento (Di martedì 29 ottobre 2024) Continua la lungimiranza del Napoli in ottica futura, con i partenopei che si sono assicurati le prestazioni di Christian Di Martino del Benevento Il Napoli è riuscito a tirar fuori un nuovo colpo dal cilindro. I partenopei, infatti, si sono assicurati le prestazioni di Christian Di Martino giovane esterno che arriva dalle giovanili del Benevento L'articolo Napoli, preso Di Martino: arriva dal Benevento Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Continua la lungimiranza delin ottica futura, con i partenopei che si sono assicurati le prestazioni di Christian DidelIlè riuscito a tirar fuori un nuovo colpo dal cilindro. I partenopei, infatti, si sono assicurati le prestazioni di Christian Digiovane esterno chedalle giovanili delL'articoloDidal

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:Christian Di. Il giovane esterno sbarca in azzurro;: "Conte ha aspettato l'arrivo di tutti nazionali per decidere dove ildovrà intervenire. Osimhen? Ho un'idea";, a Sanvia ai lavori: «Addio palizzata di legno»;: “Lukaku è molto importante per il”; Mare Fuori 5, il nuovo regista è romano eda Skam; Voragine al Vomero, chiuso il liceo Sannazaro e la sede della Municipalità ; Leggi >>>

Napoli, figlio boss arrestato per tentata estorsione: aveva rinnegato la camorra

(ilmattino.it)

Era diventato un simbolo, un’icona dell’anticamorra, e sì che ce ne era voluto di coraggio se quella condanna netta e senza appello della criminalità organizzata ...

Il blitz contro i De Micco-De Martino arriva in Friuli, presa la ‘donna delle pulizie’

(internapoli.it)

Il clan De Micco-De Martino aveva in pugno le case popolari nel quartiere Ponticelli. Il procuratore aggiunto e coordinatore della Dda di Napoli, Rosa Volpe, è entrato nel merito dell’inchiesta ...

Il blitz contro i De Micco-De Martino arriva in Friuli, presa la ‘donna delle pulizie’

(internapoli.it)

Ieri mattina la Polizia di Stato di Pordenone eseguiva d una ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, Anna Imparato, a carico di ...

Milan-Napoli: probabili formazioni e analisi tattica. Rossoneri senza sette giocatori. Conte ha scelto il suo undici

(areanapoli.it)

INTERVISTE - 28/10/2024Auriemma: "Ricordate cosa disse Conte a inizio campionato? Forse non si è reso conto, ma..." ...