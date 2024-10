Masters 1000 Parigi-Bercy 2024 | Arnaldi eliminato da Rune nessun italiano al secondo turno

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Erano in otto, non ne è rimastoo. Non c’è più alcun tennistain tabellone aldi, l’ultimo mille dell’anno sul cemento indoor francese e l’ultimo azzurro a salutare in ordine cronologico è Matteo, che viene sconfitto da un Holgernon chissà quanto brillante ma più cinico dell’, che ha sprecato tante palle break per poi calare nel rendimento. Alla fine allaArena il punteggio conclusivo è di 6-4 6-4 dopo un’ora e mezza di gioco e ci sarà Bublik alper il giovane danese. Il sarnemese saluta al primocosì come Sonego, Fognini, Darderi, Berrettini e Musetti, in più vanno aggiunti i forfait prima di iniziare di Cobolli e di Sinner, ed ecco che la frittata è fatta in terra transalpina.