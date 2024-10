Lanazione.it - "Lottiamo nel nome di Simone". Perdono il figlio in uno schianto. Ritrovano la speranza a Romena

(Di martedì 29 ottobre 2024) "Una sensazione di pace immensa e la percezione di ritrovareanche in quel luogo". Comincia dala risalita di Annalisa Zanchi e del marito Alessandro Fatuzzo dal baratro del dolore. Un incontro, nel 2014, che ha segnato la svolta dopo la tragedia: due anni prima il, muore a 16 anni travolto da un ventenne alla guida di un’auto. L’approdo a, il sostegno di Ermes Ronchi, don Luigi Verdi e Maria Teresa Abignente, è stata la chiave per "trasformare il dolore in amore e lavorare per il bene dei ragazzi". Ricordo come fosse ieri le loro parole: "Non sappiamo dirti perchè tuoè morto, ma siamo pronti a fare un pezzo di strada insieme". Per leiè stata "un porto di terra, un approdo sicuro che ci ha permesso di attingere bellezza, spiritualità e di portarla a casa nel nostro quotidiano e nell’attività coi ragazzi nelle scuole".