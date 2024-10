Tutto.tv - Lorenzo e Shaila confessioni dopo il GF: la scenetta da fiction crea ilarità

Leggi tutta la notizia su Tutto.tv

(Di martedì 29 ottobre 2024)Gatta eSpolverato sono stati bersagliati da tutti durante la puntata di ieri del Grande Fratello. Il fatto che i due abbiano deciso di lasciarsi travolgere dalla passione, illudendo inevitabilmente Helena Prestes e Javier Martinez, ha indignato non poco sia i diretti interessati sia il pubblico da casa. Malgrado tutto, però,hanno deciso di andare avanti contro tutto e tutti, e nella notte si sono lasciati andare a delleche hanno suscitato un po’ di ironia sul web.prendono una decisionela puntata del GF Galeotta è stata la settimana di permanenza in Spagna.Gatta eSpolverato hanno ammesso i loro sentimenti reciproci alla luce del sole e hanno deciso di viversi questa storia non curandosi del male che potrebbero causare ad Helena e Javier.