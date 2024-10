Amica.it - Le celeb già pazze per la P/E 2025 di Valentino by Michele

Leggi tutta la notizia su Amica.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Da Lana Del Rey a Mariacarla Boscono, fino a Alessandra Mastronardi, legiocano d’anticipo. I look della collezione primavera estatedi, quella che ha segnato il debutto di Alessandro, sono già entrati nel loro guardaroba anticipando di diversi mesi la stagione di uscita collezione. In occasione degli InStyle Imagemaker Awards, Lana Del Rey ha scelto abito e borsaGaravani della collezione Avant Les Débuts. Anche Mariacarla Boscono e Claudio Stecchi hanno indossato due look della stessa collezione diper il matrimonio civile a Firenze. Alba Rohrwacher invece, per partecipare al London Film Festival e per il tappeto rosso di L’Amica Geniale. Storia Della Bambina Perduta, ha attinto direttamente dlla sfilata Pavillon des Folies. E non è la sola.