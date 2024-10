Lauretta Giulioni aderisce a Civici Marche: «Per una come me è una destinazione naturale» (Di martedì 29 ottobre 2024) ANCONA – Lauretta Giulioni entra in Civici Marche. L’ex sindaca di Filottrano per 10 anni consecutivi ha deciso di aderire al movimento politico che ha in Giacomo Rossi, consigliere regionale, il suo principale esponente. «Sulla scia del recentissimo congresso regionale – si legge nel comunicato Anconatoday.it - Lauretta Giulioni aderisce a Civici Marche: «Per una come me è una destinazione naturale» Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) ANCONA –entra in. L’ex sindaca di Filottrano per 10 anni consecutivi ha deciso di aderire al movimento politico che ha in Giacomo Rossi, consigliere regionale, il suo principale esponente. «Sulla scia del recentissimo congresso regionale – si legge nel comunicato

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:a Civici Marche: «Per una come me è una destinazione naturale»; Filottrano: la consigliera comunalea Civici Marche; Filottrano: al teatro Torquis la presentazione ufficiale della lista “ViVa Filottrano” consindaco; Leggi >>>

Professionista di eccellenza e grande umanità

(pazienti.it)

Ho avuto modo di conoscere il Dr. Giulioni e di apprezzarne non solo la competenza e professionalità, ma anche la grande umanità e disponibilità. Mio nonno, di 93 anni, non riusciva più a ...

Black Friday 2024

(ansa.it)

In questa sezione potrai trovare comodamente chi aderisce al Black Friday 2024 in Italia suddivisi per categoria merceologica. Alla mezzanotte di Giovedì 28 novembre 2024 (quindi le 0.00 di ...

Carmela Zuottolo aderisce a Fi e viene sfiduciata dalla maggioranza

(msn.com)

Carmela Zuottolo non è più sindaco di San Marzano sul Sarno. Questa mattina all'ufficio protocollo del municipio sono state consegnate le dimissioni di nove consiglieri comunali. Ieri sera la ...

AbbVie Italia aderisce a M’illumino di meno

(quotidianosanita.it)

Si celebra oggi, venerdì 6 marzo, l’edizione 2020 di “M’illumino di meno”, giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, ideata nel 2005 da Caterpillar e Rai Radio2 ...