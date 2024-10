Lettera43.it - La Liguria premia Marco Bucci: chi ha vinto e chi ha perso

(Di martedì 29 ottobre 2024) Nonostante gli scandali del Toti-gate, larimane in mano al centrodestra. Alla fine di un testa a testa serrato, poco dopo le 20,tira un sospiro di sollievo. È il nuovo governatore. Il vantaggio conquistato a Genova non è sufficiente a tirare la volata ad Andrea Orlando. Decisivi i voti di Imperia, feudo di Claudio Scajola, e di Savona. Finisce così 48,6 a 47,4 per il sindaco di Genova.(Imagoeconomica).La vittoria diè un successo di Giorgia Meloni È il successo di Giorgia Meloni che aveva puntato suconvincendolo a scendere in campo nonostante la malattia. E pazienza se Fratelli d’Italia si è fermato al 14 per cento, doppiato dal Pd che nel capoluogo sfiora il 30. La premier porta a casa la prima delle tre sfide autunnali (il 17-18 novembre sarà la volta di Umbria ed Emilia-Romagna, mettendo a segno una vittoria insperata.