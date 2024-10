Ilrestodelcarlino.it - La dottoressa viene da Los Angeles: "Là tanti casi di droga e violenza, ora recupero il contatto umano"

(Di martedì 29 ottobre 2024) di Quinto Cappelli "Sono contenta del passaggio da medico del Pronto Soccorso di Los, dove ho lavorato per 23 anni, a medico di famiglia a Portico, Bocconi, San Benedetto e anche a Rocca San Casciano". Da lunedì 21 ottobre, laAlessandra Conforto svolge, con incarico temporaneo, il servizio di medico di famiglia nei paesi dell’alta valle del Montone.Conforto, com’è finita da Losa Portico? "Sono nata a Ginevra da genitori italiani, trasferitisi poi a Firenze, dove mi sono laureata in Medicina nel 1991. Trasferitami in America, ho fatto ricerca per tre anni, specializzandomi in emergenza a Los, dove dal 2000 ho lavorato nel Pronto Soccorso: sia in quello della struttura universitaria sia in ospedali privati".