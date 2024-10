Ilfattoquotidiano.it - Jannik Sinner si ritira dal Masters 1000 di Parigi-Bercy per un virus influenzale

(Di martedì 29 ottobre 2024) Come un fulmine a ciel sereno.sidal torneo di. Una scelta a sorpresa legata a condizioni fisiche precarie a causa di un: nulla di grave, ma la decisione di scendere in campo è inevitabile per evitare ulteriori peggioramenti. Il numero 1 al mondo, dunque, non parteciperà all’ultimodi questa stagione.ora si dovrà preparare alle Atp Finals di Torino senza poter partecipare ad altri tornei. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO L'articolosidaldiper unproviene da Il Fatto Quotidiano.