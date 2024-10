Agi.it - Jannik Sinner salta il Masters 1000 di Parigi-Bercy per un virus intestinale

(Di martedì 29 ottobre 2024) AGI -ha annunciato che salterà l'ultimodella stagione, a, a causa di un. Il fuoriclasse azzurro, numero uno del ranking mondiale, avrebbe dovuto esordire contro lo statunitense Ben Shelton o il francese Corentin Moutet. Il campione altoatesino tornerà in campo per le Atp Finals di Torino in programma il prossimo 10 novembre. Solo ieriha superato le settimane da numero 1 di Mats Wilander (è a quota 21), Lorenzo Musetti (16, +1) è a una sola posizione dal best ranking grazie alla semifinale a Vienna, Matteo Berrettini torna in Top 40 per effetto dei quarti finale nell'ATP 500 austriaco. Sono così cinque gli italiani tra i primi 40 del mondo questa settimana: solo gli USA ne possono contare di più.