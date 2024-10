Metropolitanmagazine.it - Jane Lauder lascia il suo ruolo in The Estée Lauder Co: nuove prospettive per il futuro del colosso della bellezza

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di martedì 29 ottobre 2024), nipotefondatricee figura di spicco nel management dell’azienda, ha annunciato che si dimetterà dalle sue posizioni di chief data officer e executive vice president, enterprise marketing, entro la fine dell’anno. Purndo le sue responsabilità operative,manterrà il suocome membro del consiglio di amministrazione, assicurando la continuitàsua influenza nella società. Questa decisione rappresenta un punto di svolta importante per il gruppo diglobale, aprendo scenari di successione e rinnovamento ai vertici.lascerà: cosa accadrà adesso nel mondoLa sua uscita arriva in un momento strategico perCompanies, soprattutto considerando il prossimo ritiro dell’attuale CEO, Fabrizio Freda, previsto per la fine del 2025.