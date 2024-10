Tpi.it - Israele ha bandito l’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa)

(Di martedì 29 ottobre 2024)hadelle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei) dallo Stato ebraico e dai Territori occupati, mettendo a rischio l’unica fonte di sostegno per quasi 6 milioni di persone, senza fornire alcuna alternativa per la distribuzione degli aiuti. L’gestisce?ben 58 campi profughi?in Cisgiordania (19), Libano (12),?Giordania (10), Siria (9)?e nella Striscia di Gaza (8), fornendo assistenza?a circa 5,9 milioni di, coordinando?anche 706 scuole?per oltre 543mila studenti?e 140 strutture sanitarie?per più di 7 milioni di pazienti ogni anno.