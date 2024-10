Metropolitanmagazine.it - I 5 personaggi a tema Halloween perfetti per uno spooky make-up

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Conquasi alle porte, oggi vogliamo proporvi qualche-up a, traendo spunto da alcuni deipiù famosi associati alla notte delle streghe, optando per stili semplici, veloci e non troppo impegnativi (a vostra discrezione poi ovviamente renderli più dettagliati qualora lo preferiste). Se cercate quindi ispirazione per il vostrolook, non serve andare oltre: ecco i 5per realizzare uno-up da brividi. 5per un-up: Coraline Iin “Coraline e la porta magica” sono numerosissimi, dunque non è difficile trovare, in questo film animato, idee per un look spaventoso.