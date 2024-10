Isaechia.it - Grande Fratello, decima puntata: animi tesi dopo il ritorno di Shaila e Lorenzo, Eleonora Cecere abbandona il reality. In nomination…

(Di martedì 29 ottobre 2024) Si è appena conclusa una nuovadi. Alfonso Signorini ha fatto il suo ingresso in studio salutando come al solito le sue fedeli compagne d’avventura: le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi e l’esperta social Rebecca Staffelli. Questaè stata senz’altro la più attesa dall’inizio di questa nuova edizione. Il conduttore è partito immediatamente dalla dinamica centrale: il rientro diGatta eSpolverato dalla Spagna. Inizialmente, però, i loro coinquilini non erano consapevoli del loroin Italia. Alfonso ha svelato la verità ai gieffini tutta la verità a proposito dell’assenza dei ragazzi in settimana, mostrando loro le primissime immagini del loro arrivo in Spagna, facendogli credere che si trovino ancora lì.