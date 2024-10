Tg24.sky.it - Giubileo 2025 a Roma, cos'è, quando inizia e quanto dura. Ecco quello che c'è da sapere

Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Fedeli da tutto il mondo si preparano aldel. L'Anno Santo indetto da Papa Francesco inizierà ufficialmente con l'apertura della Porta Santa nella Basilica di San Pietro, in Vaticano. Milioni di pellegrini sono attesi nella Capitale. L'Anno della preghiera permette a tutti i fedeli di chiedere l'indulgenza plenaria per se stessi e per i cari defunti.i principali punti da ricordare sul