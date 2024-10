Amica.it - Gisele Bündchen è incinta: in arrivo il suo primo figlio con Joaquim Valente

(Di martedì 29 ottobre 2024) La sua mancata partecipazione allo show di Victoria’s Secret aveva destato qualche sospetto. Adesso si è capito il motivo della sua assenza.è in dolce attesa. La supermodella, 44 anni, è pronta ad allargare la famiglia. Lei e il fidanzato, 37 anni, aspettano il lorobambino insieme. Lo scoop è di People, ila dare la notizia che ha poi fatto il giro del mondo. GUARDA LE FOTOBundchen mamma top: le foto più belle con i figli avuti con Tom Bradyè in dolce attesa «sono felici per questo nuovo capitolo della loro vita e non vedono l’ora di creare un ambiente sereno e amorevole per tutta la famiglia», ha svelato una fonte molto vicina alla coppia.