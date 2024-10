Lanazione.it - Giorgio assente dal Consiglio. Baruffa tra centrodestra e dem

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Turbolenze incomunale con le opposizioni diche prendono di mira l’assessore Andrea. È una delibera a far scoppiare il putiferio. I fatti. In agenda c’è da approvare un debito fuori bilancio per una ventina di multe finite in giudizio e su cui il tribunale ha dato torto a Palazzo Vecchio (si va dalle notifiche delle sanzioni arrivate in ritardo fino ai cartelli sbagliati). Toccherebbe apresentarlo ma al momento dell’atto non c’è.