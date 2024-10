Esercito russo blocca avanzata di Kiev (Di martedì 29 ottobre 2024) 4.17 La Russia ha ostacolato la rotazione e l'avanzata delle riserve ucraine vicino a Dobrovolya, Yasnaya Polyana, Novy Komar,Charovnoye,Dorozhnyanka e Levadnone Lo ha detto alla TASS il portavoce del gruppo di battaglia Alexander Gordeyev. "Il gruppo di battaglia Est continua a svolgere compiti di combattimento nella zona di operazioni militari speciali.Il gruppo di battaglia ha migliorato le sue posizioni in prima linea, ha impedito al nemico di rafforzare le posizioni avanzate. "Le difese aeree russe hanno abbattuto 11 droni",ha aggiunto. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di martedì 29 ottobre 2024) 4.17 La Russia ha ostacolato la rotazione e l'delle riserve ucraine vicino a Dobrovolya, Yasnaya Polyana, Novy Komar,Charovnoye,Dorozhnyanka e Levadnone Lo ha detto alla TASS il portavoce del gruppo di battaglia Alexander Gordeyev. "Il gruppo di battaglia Est continua a svolgere compiti di combattimento nella zona di operazioni militari speciali.Il gruppo di battaglia ha migliorato le sue posizioni in prima linea, ha impedito al nemico di rafforzare le posizioni avanzate. "Le difese aeree russe hanno abbattuto 11 droni",ha aggiunto.

