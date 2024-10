Elkann non va in audizione sulla crisi Stellantis: “Ha detto tutto Tavares”. Fontana: “Scavalca il Parlamento”. FdI: “Vergognoso” (Di martedì 29 ottobre 2024) Il presidente di Stellantis, John Elkann, declina l’invito dei leader dell’opposizione a riferire in Parlamento sul futuro del gruppo in Italia dopo l’audizione insoddisfacente del ceo Carlos Tavares. Non ritiene di doverci andare: si limita a “ribadire la disponibilità a un dialogo franco e rispettoso” e attende una convocazione a Palazzo Chigi. Una decisione che il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, apprende “con sconcerto“. E commenta dicendo che “Scavalcare il Parlamento sarebbe un atto grave”. Altrettanto dura la reazione del capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Tommaso Foti: “Riteniamo Vergognoso e scandaloso ciò che emerge da fonti di stampa su John Elkann. Ci chiediamo come sia possibile che il Parlamento sia ritenuto talmente d’ostacolo da evitare il confronto. Ilfattoquotidiano.it - Elkann non va in audizione sulla crisi Stellantis: “Ha detto tutto Tavares”. Fontana: “Scavalca il Parlamento”. FdI: “Vergognoso” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Il presidente di, John, declina l’invito dei leader dell’opposizione a riferire insul futuro del gruppo in Italia dopo l’insoddisfacente del ceo Carlos. Non ritiene di doverci andare: si limita a “ribadire la disponibilità a un dialogo franco e rispettoso” e attende una convocazione a Palazzo Chigi. Una decisione che il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo, apprende “con sconcerto“. E commenta dicendo che “re ilsarebbe un atto grave”. Altrettanto dura la reazione del capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Tommaso Foti: “Riteniamoe scandaloso ciò che emerge da fonti di stampa su John. Ci chiediamo come sia possibile che ilsia ritenuto talmente d’ostacolo da evitare il confronto.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:va insulla crisi Stellantis: “Ha detto tutto Tavares”; Stellantis, Johnva in Parlamento: "c'è niente da dire"; Dai taxi a Tavares inparlamentare (senza John). Il primo articolo di “Frammenti”, la nuova rubrica di Ferruccio de Bortoli sul Corriere della Sera: tra licenze, code in stazione, Fiat e…; Stellantis, Tavaresesclude tagli ai posti di lavoro «maè la nostra strategia». Antonella Bruno nuova managing director in Italia; «Da Stellantis balle e ricatti. Oravenga in»; Stellantis, Calenda: «Un milione di auto? Tavares edci hanno mentito»; Leggi >>>

Stellantis: John Elkann non andrà in Parlamento, attende tavolo a Palazzo Chigi

(msn.com)

Il presidente di Stellantis John Elkann non andrà in Parlamento, ma ribadisce «la disponibilità a un dialogo franco e rispettoso». Lo scrive in una lettera al presidente della Commissione Attività Pro ...

VIDEO: Audizione Stellantis, Conte: "Elkann ci metta la faccia e venga in Parlamento"

(informazione.it)

Audizione Stellantis, Conte: 'Elkann ci metta la faccia e venga in Parlamento' La relazione dell'ad di Stellantis, Carlos Tavares, sembra aver messo tutte le forze politiche d'accordo? 'Il problema no ...

“No a polemiche e rancori avanti con lo spirito Fiat”

(repubblica.it)

Il presidente di Stellantis Elkann per i 50 anni del Gruppo dirigenti: “Noi nell’1% di aziende con più di un secolo” ...

Audizione Stellantis, Conte: "Elkann ci metta la faccia e venga in Parlamento"

(msn.com)

Audizione Stellantis, Conte: "Elkann ci metta la faccia e venga in ... I 130 che hanno detto «signornò» perché «questa non è più guerra di difesa» Confermato lo spin-off di The Big Bang ...