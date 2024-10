È lui correte Trovato il 39enne scomparso da un mese dopo l’uscita col cane stava per andarsene per sempre | dove era finito in che condizioni è

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Un uomo di 39 anniper unin un parco dello stato di Washington, sopravvivendo grazie a bacche e acqua. Quella che era iniziata come una corsa di un giorno per l’uomo si è trasformata in un’angosciante calvario durato unquando si è perso senza cibo, senza linea telefonica e con pochissimi vestiti. Con il suo zaino come unico scudo dagli elementi,morendo di fame eper morire quando è stato finalmente salvato il 30 agosto. “Non avrei mai immaginato che questa fosse l’esperienza a cui stavo andando incontro quando uscivo a correre”, dice ora. “Non avrei mai immaginato che questo tipo di sopravvivenza potesse essere possibile”. Musicista originario di Blaine, l’uomo ha affermato di essere stato nel parco nazionale diverse volte, anche se non negli ultimi anni, e non si spiega come possa essersi perso.