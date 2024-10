Dorgu protagonista assoluto, trascina il Lecce nella vittoria sul Verona. Bologna corsaro a Cagliari (Di martedì 29 ottobre 2024) A Cagliari sorride il Bologna con i gol di Orsolini e Odgaard mentre a Lecce un perfetto Dorgu regala i tre punti pesantissimi ai giallorossi nella sfida che profuma di salvezza contro un Verona sempre più in crisi. Fanpage.it - Dorgu protagonista assoluto, trascina il Lecce nella vittoria sul Verona. Bologna corsaro a Cagliari Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Asorride ilcon i gol di Orsolini e Odgaard mentre aun perfettoregala i tre punti pesantissimi ai giallorossisfida che profuma di salvezza contro unsempre più in crisi.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti:il Lecce nella vittoria sul Verona. Bologna corsaro a Cagliari; Leggi >>>

Lecce, tutti pazzi per Dorgu: valore alle stelle, ecco chi lo vuole

(msn.com)

Dopo un’estate sotto i riflettori del calciomercato, con il Milan sempre in agguato, Patrick Dorgu si prepara a vivere un’altra stagione da protagonista, ma con una differenza: ora in tanti si ...

Patrick Dorgu: il giovane talento del Lecce che attira l’attenzione dei grandi club

(dailynews24.it)

Patrick Dorgu non è più una rivelazione. L’esterno classe 2004 del Lecce si prepara ad affrontare un’altra stagione da protagonista, con la differenza che ora il suo talento è sotto gli occhi di molti ...

Dorgu-Juventus, il presidente del Lecce ammette: 'La scorsa estate...'

(ilbianconero.com)

Nei mesi scorsi si era parlato più volte in chiave Juve di Dorgu, protagonista di un'ottima stagione con il Lecce: allora, comunque, il suo club non aveva intenzione di fare sconti, valutandolo almeno ...

Balzaretti su Dorgu: “Ha un potenziale molto importante. Vi dico chi mi ricorda”

(pianetalecce.it)

Mi ricorda Udogie” Inizialmente, l’ex terzino si focalizza su una somiglianza non da poco tra Dorgu e un altro esterno che ha militato in Serie A e ora è in forza al Tottenham, ovvero Destiny ...