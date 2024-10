Dl infrazioni | Governo pone fiducia alla Camera chiama domani dalle 1330**

**Dl infrazioni: Governo pone fiducia alla Camera, chiama domani dalle 13,30** (Di martedì 29 ottobre 2024) Roma, 29 ott. (Adnkronos) - Il Governo, con il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani ha posto alla Camera la fiducia sul decreto legge contenente disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. In base alle intese intercorse tra i Gruppi, le dichiarazioni di voto avranno luogo domani a partire dalle 12, con inizio della chiama alle 13.30. Dopo la seduta comune del Parlamento, i lavori riprenderanno non prima delle 18.40 con l'esame degli ordini del giorno e proseguiranno anche in notturna, riprendendo poi alle 9 di giovedì. Alle 10.30 inizieranno le dichiarazioni di voto prima del voto finale sul provvedimento. Il testo, che va convertito in legge entro il 15 novembre, passerà poi al Senato. Liberoquotidiano.it - **Dl infrazioni: Governo pone fiducia alla Camera, chiama domani dalle 13,30** Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Roma, 29 ott. (Adnkronos) - Il, con il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani ha postolasul decreto legge contenente disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. In base alle intese intercorse tra i Gruppi, le dichiarazioni di voto avranno luogoa partire12, con inizio dellaalle 13.30. Dopo la seduta comune del Parlamento, i lavori riprenderanno non prima delle 18.40 con l'esame degli ordini del giorno e proseguiranno anche in notturna, riprendendo poi alle 9 di giovedì. Alle 10.30 inizieranno le dichiarazioni di voto prima del voto finale sul provvedimento. Il testo, che va convertito in legge entro il 15 novembre, passerà poi al Senato.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi pi√Ļ recenti:

‚ÄúNuova iniezione di fiducia per il governo‚ÄĚ. Donzelli e l'ennesimo riconoscimento

(Iltempo.it)

¬ęDicevano che le Regionali di autunno sarebbero finite 3 a 0... Beh, pu√≤ essere. Ma certamente non per loro¬Ľ. A gongolare in un'intervista al Corriere della Sera √® Giovanni Donzelli, responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, che ...

Liguria : Donzelli - 'elettori confermano fiducia in Governo'

(Liberoquotidiano.it)

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Dicevano che le Regionali di autunno sarebbero finite 3 a 0... Beh, può essere. Ma certamente non per loro Abbiamo vinto perché il Paese conferma ogni volta che ha fiducia in questo Governo, in questa maggioranza e ...

Decreto Salva Infrazioni: il testo del ddl di conversione approvato dalle Commissioni

(fiscoetasse.com)

Concessioni balneari prorogate fino a settembre 2027 con il DL Salva Infrazioni: il testo del Decreto legge del 16.09.2024 n. 131 e del ddl di conversione all'esame della Camera ...

Dl omnibus: governo pone fiducia alla Camera, domani il voto

(informazione.it)

(Civonline) Ore 15 - Aula Nella seduta di mercoledì 2 ottobre il Governo ha posto la questione di fiducia sul disegno di legge di conversione del decreto 9 agosto 2024 n.113 riguardante misure ...

Dl infrazioni: Pd, ‚Äėsu balneari maggioranza smentisce governo, siamo alla farsa‚Äô

(metronews.it)

Roma, 16 ott (Adnkronos) ‚Äď ‚ÄúLa maggioranza ha presentato numerosi emendamenti al decreto infrazioni che smentiscono e sconfessano radicalmente la posizione del governo in materia di ...

Dl omnibus: il Governo pone la questione di fiducia in Senato -2-

(borsaitaliana.it)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 set - Il Governo ha posto la questione di fiducia sul testo con le modifiche approvate dalle commissioni Bilancio e Finanze e con quelle derivanti dalle ...