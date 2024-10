Ilgiorno.it - Danilo Parini lascia “I Legnanesi” dopo 34 anni

(Di martedì 29 ottobre 2024) Legnano (Milano), 29 ottobre 2024 – Tre attori di lunga datano “I”: Giordano Fenocchio,e Mauro Quercia. Duedoc e un varesino di Besozzo, che non proseguiranno più nel teatro come era stato ai suoi tempi per Luigi Camisi, lo storico Giuan. Il nome che pesa è quello di, chela compagniaben 34. La sua è stata una carriera vissuta con grande passione e dedizione, un percorso che ora si conclude per passare il testimone alle nuove generazioni.aver interpretato ruoli diversi - dai personaggi di Pompeo, don Pedar, il vigile, fino al giudice -ricorda: «Il teatro mi ha formato come uomo e mi ha dato tanto, anche se ora è difficile abituarsi all’idea di non farne più parte».