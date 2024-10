Colin Farrell, da bad boy a eroe benefico: alla maratona con l’amica in carrozzina (Di martedì 29 ottobre 2024) Colin Farrell è uno di quegli attori che a cavallo tra gli anni ’90 e 2000, giovanissimo e in vetta al successo, non si sapeva bene che fine avrebbe fatto. Indisciplinato sul set, dedito ad alcol e droghe di vario tipo, la sua vita sembrava la trama di un film già visto, una storia già tracciata da tanti giovani promesse di Hollywood, bruciate nel giro di un decennio. Invece Colin ha superato il periodo buio della sua esistenza, si è disintossicato – nel 2005 – e forse la nascita e le difficoltà del suo primogenito Henry (il suo “bambino magico”, affetto da sindrome di Angelman) lo hanno aiutato a risalire la china e ridare equilibrio alla sua vita, di uomo e di attore. Dilei.it - Colin Farrell, da bad boy a eroe benefico: alla maratona con l’amica in carrozzina Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di martedì 29 ottobre 2024)è uno di quegli attori che a cavallo tra gli anni ’90 e 2000, giovanissimo e in vetta al successo, non si sapeva bene che fine avrebbe fatto. Indisciplinato sul set, dedito ad alcol e droghe di vario tipo, la sua vita sembrava la trama di un film già visto, una storia già tracciata da tanti giovani promesse di Hollywood, bruciate nel giro di un decennio. Inveceha superato il periodo buio della sua esistenza, si è disintossicato – nel 2005 – e forse la nascita e le difficoltà del suo primogenito Henry (il suo “bambino magico”, affetto da sindrome di Angelman) lo hanno aiutato a risalire la china e ridare equilibriosua vita, di uomo e di attore.

