Ceto medio tartassato dal Fisco: il 15% paga oltre il 63% delle imposte (Di martedì 29 ottobre 2024) I dati presentati ieri nel Report di Itinerari previdenziali sulla spesa pubblica e le dichiarazioni dei redditi 2022 dovrebbero indurre questo governo dai facili condoni a una qualche riflessione in più. I contribuenti che in Italia dichiarano almeno 35mila euro sono circa 6,4 milioni, il 15,27% del totale, ma pagano il 63,4% delle imposte mentre quelli che dichiarano meno di 15mila sono poco meno di 17 milioni (il 40,35% del totale) e pagano l’1,29% dell’Irpef complessiva. I titolari di redditi fino a 29mila euro sono il 75,80% degli italiani e pagano il 24,43% di tutta l’Irpef. La fotografia del Paese sta tutta in queste scarne cifre: il 15,27% della popolazione paga il 63,39; mentre il restante 84,74% paga il 36,61%; oppure potremmo dire che il 46,81% paga il 93,69%, mentre il 40,35% dei contribuenti paga solo l’1,28% dell’intera Irpef. E ancora. Lanotiziagiornale.it - Ceto medio tartassato dal Fisco: il 15% paga oltre il 63% delle imposte Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di martedì 29 ottobre 2024) I dati presentati ieri nel Report di Itinerari previdenziali sulla spesa pubblica e le dichiarazioni dei redditi 2022 dovrebbero indurre questo governo dai facili condoni a una qualche riflessione in più. I contribuenti che in Italia dichiarano almeno 35mila euro sono circa 6,4 milioni, il 15,27% del totale, mano il 63,4%mentre quelli che dichiarano meno di 15mila sono poco meno di 17 milioni (il 40,35% del totale) eno l’1,29% dell’Irpef complessiva. I titolari di redditi fino a 29mila euro sono il 75,80% degli italiani eno il 24,43% di tutta l’Irpef. La fotografia del Paese sta tutta in queste scarne cifre: il 15,27% della popolazioneil 63,39; mentre il restante 84,74%il 36,61%; oppure potremmo dire che il 46,81%il 93,69%, mentre il 40,35% dei contribuentisolo l’1,28% dell’intera Irpef. E ancora.

