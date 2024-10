Caso Sangiuliano-Boccia: il Senato dice "no" all'acquisizione dei messaggi tra l'ex ministro e l'imprenditrice (Di martedì 29 ottobre 2024) Nell’Aula del Senato si approva con 95 sì, 58 no la decisione della Giunta per le Immunità del Senato di dire no al Tribunale dei ministri che aveva chiesto l'autorizzazione ad acquisire la corrispondenza informatica tra l'ex ministro, Gennaro Sangiuliano e l’imprenditrice, Maria Rosaria Boccia. La Giunta, poche ore prima della seduta d’Aula, si era pronunciata a favore (con i soli voti della Feedpress.me - Caso Sangiuliano-Boccia: il Senato dice "no" all'acquisizione dei messaggi tra l'ex ministro e l'imprenditrice Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di martedì 29 ottobre 2024) Nell’Aula delsi approva con 95 sì, 58 no la decisione della Giunta per le Immunità deldi dire no al Tribunale dei ministri che aveva chiesto l'autorizzazione ad acquisire la corrispondenza informatica tra l'ex, Gennaroe l’, Maria Rosaria. La Giunta, poche ore prima della seduta d’Aula, si era pronunciata a favore (con i soli voti della

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Sangiuliano-Boccia: la Giunta delle Immunità del"No" al Tribunale dei ministri, intervista al senatore Adriano Paroli;Sangiuliano-Boccia, no all’utilizzo delle chat dell’ex ministro - la diretta dalSangiuliano-Boccia, la Giunta delle immunità delnega l’utilizzo della corrispondenza tra…; Carte Sangiuliano-Boccia, no all'acquisizione delle carte dalla Giunta delSangiuliano-Boccia: il"no" all'acquisizione dei messaggi tra l'ex ministro e l'im; La decisione -Sangiuliano-Boccia, la giunta per le immunità delnega l’acquisizione delle chat tra l’ex ministro e l’imprenditrice; Leggi >>>

Caso Sangiuliano-Boccia: il Senato dice "no" all'acquisizione dei messaggi tra l'ex ministro e l'imprenditrice

(msn.com)

Nell’Aula del Senato si approva con 95 sì, 58 no la decisione della Giunta per le Immunità del Senato di dire no al Tribunale dei ministri che aveva chiesto l'autorizzazione ad acquisire la ...

Caso Sangiuliano-Boccia, la giunta per le Immunità dice no all’utilizzo delle chat dell’ex ministro

(msn.com)

A richiedere la corrispondenza dell’ex responsabile del Mic è stato il tribunale dei ministri. Sulla decisione si dovrà esprimere anche l’aula del Senato ...

Scandalo Sangiuliano-Boccia, clamoroso: la decisione del Senato sull’acquisizione delle chat

(msn.com)

Caso Sangiuliano-Boccia, il Senato blocca la richiesta di acquisizione delle chat: la reazione dell'opposizione.

Caso Sangiuliano-Boccia, la Giunta delle immunità del Senato nega l’utilizzo della corrispondenza tra i due

(ilfattoquotidiano.it)

L’organismo ha approvato a maggioranza la relazione di Adriano Paroli (FI) nella quale si ravvisa il 'fumus persecutionis' da parte dei magistrati nei confronti dell’ex responsabile del Mic ...